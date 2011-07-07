Noel Gallagher anuncia un primer disco en solitario que seguirá la línea de Oasis

El que fuera cabeza pensante de Oasis, Noel Gallagher, ha anunciado en una rueda de prensa el lanzamiento de su primer disco en solitario, High flying birds.

El álbum, grabado durante el pasado año en Londres y Los Ángeles, se editará el 17 de octubre a través del sello del propio Noel, Sour Mash Records.

En 2012 está previsto el lanzamiento de un segundo disco ya terminado y de corte más exprimental, fruto de la colaboración con Amorphous Androgynous.

En la línea de Oasis High flying birds ("Pájaros Que Vuelan Alto") contendrá diez canciones originales que "no estarán plagadas de solos de guitarra", según el artista, muy preocupado en resaltar que éste no será "un álbum de Guitar Hero". La producción es de Noel y David Sardy, que ya se encargó del sonido de dos discos de Oasis: Don't believe the truth (Big Brother, 2005) y Dig out your soul (Big Brother, 2008). Para calmar el hombre de todos los que estén deseosos por catar nuevo material con la firma Gallagher, este fin de semana Radio 3 te trae el concierto que Beady Eye (proyecto de Liam y antiguos miembros de Oasis) ofrecerán en el Festival BBK Live 2011.