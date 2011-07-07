Noel Gallagher anuncia un primer disco en solitario que seguirá la línea de Oasis
- High flying birds se publicará el 17 de octubre
Noel tocará temas de su antigua banda en directo
El que fuera cabeza pensante de Oasis, Noel Gallagher, ha anunciado en una rueda de prensa el lanzamiento de su primer disco en solitario, High flying birds.
El álbum, grabado durante el pasado año en Londres y Los Ángeles, se editará el 17 de octubre a través del sello del propio Noel, Sour Mash Records.
En 2012 está previsto el lanzamiento de un segundo disco ya terminado y de corte más exprimental, fruto de la colaboración con Amorphous Androgynous.
En la línea de Oasis
High flying birds ("Pájaros Que Vuelan Alto") contendrá diez canciones originales que "no estarán plagadas de solos de guitarra", según el artista, muy preocupado en resaltar que éste no será "un álbum de Guitar Hero".
La producción es de Noel y David Sardy, que ya se encargó del sonido de dos discos de Oasis: Don't believe the truth (Big Brother, 2005) y Dig out your soul (Big Brother, 2008).
Para calmar el hombre de todos los que estén deseosos por catar nuevo material con la firma Gallagher, este fin de semana Radio 3 te trae el concierto que Beady Eye (proyecto de Liam y antiguos miembros de Oasis) ofrecerán en el Festival BBK Live 2011.
Gira en otoño
El lanzamiento de High flying birds estará apoyado por una gira que comenzará en otoño, siempre después de que el disco vea la luz. El primer concierto será el 23 de octubre en Dublín y en el setlist habrá canciones del repertorio de Oasis.
Se espera que antes se lance un primer single, que se rumorea podría ser el corte número cuatro del disco, "The death of you and me". Éste es el listado de canciones del álbum:
1. Everybody's on the run
2. Dream on
3. If I had a gun...
4. The death of you and me
5. (I wanna live in a dream in my) Record achine
6. AKA...What a life!
7. Soldier boys and Jesus freaks
8. AKA...Broken arrow
9. (Stranded On) The wrong beach
10. Stop the clocks