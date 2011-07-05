The Horrors alcanzan la madurez en 'Skying'

The Horrors se hacen mayores. Ya no buscan la estridencia, los sonidos molestos y las profundidades en la voz de su cantante, Faris Badwan.

El regreso del quinteto británico con Skying (XL Recordings, 2011) deja claro que en su tercer álbum, el grupo se ha cansado de asustar y opta por sonidos muchos más limpios y elaborados. Un nuevo giro de tuerca de una de las bandas que más ha evolucionado en sus cortos cinco años de vida.

La primera pista la recibimos con el vídeo de "Still Life", buen ejemplo de que el punk de cabellos rebeldes de éxitos antiguos como "Sheena Is A Parasite" había desaparecido hace tiempo, quizá dejándose llevar por la dulcificación del propio Badwan en el proyecto paralelo Cat's Eyes,

Un disco autoproducido Para el grabación de su tercer largo, The Horrors han montado su propio estudio y se han encargado de la producción sin ayuda externa. El resultado: un disco completo, elaborado, pero también algo previsible, que ya se puede escuchar en 'stream' y saldrá a la venta el próximo 11 de julio. La mano de Geoff Barrow (Portishead) estaba tan presente en el casi perfecto Primary Colours (XL Recordings, 2009) que da la impresión de que en Skying, la banda liderada por Faris Badwan se ha quedado sin éxitos demoledores como "Who Can Say" o "Sea Within A Sea". Tímidos sintetizadores, medios tiempos y guitarras que ya no muerden sino acarician dan forma a un repertorio de 10 canciones donde vuelve a haber tiempo para un cierre de larga duración ("Oceans Burning") y en el que se cuelan unas sorprendentes trompetas ("Wild Eyed").

Ecos de Suede y el sonido Madchester No hay fallos en Skying, un álbum que crece con cada escucha y que nos deja referencias del sonido Madchester de Happy Mondays en los tiempos del "24 Hour Party People". De hecho, sitios de referencia como NME le dan un 8 sobre 10 y los críticos de BBC Music juzgan que es un disco redondo. El problema quizá sea que los que hemos seguido al grupo desde el principio esperábamos un sonido que fuera a más en lo ruidoso y no en lo cuidado. Hay tanto mimo en Skying, tanta contención, que deja con ganas de más: un decibelio, un grito, un guitarrazo sucio que nos remita a los orígenes del quinteto que se dio a conocer con aquel esperpéntico Strange House (XL Recordings, 2006). The Horrors empezaron causando destrozos y heridos en sus conciertos. Allá donde tocan venden camisetas con el lema "Soy un horror" y mantienen una estética gótica que, sin duda, lo es mucho más que su música. Por eso a nadie le pueden dar miedo canciones como "I Can See Through You", donde los sintetizadores recuerdan a Goldfrapp y el "lalala" final nos remite a un Brett Anderson 2.0. Skying, no obstante, merece una y más oportunidades en temas como el que abre el álbum, "Changing the Rain", el sencillo "Still Life" o esa especie de "New Life" de Depeche Mode que es "Moving Further Away".