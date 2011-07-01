María del Mar Bonet locutora de Radio 3

Para nuestra invitada de la semana el mar Mediterráneo ha sido referencia y fuente de inspiración personal y artística. Nacida en Palma de Mallorca, en 1966 se instala en Barcelona y empieza a grabar discos con Els Setze Jutges a la vez que recibe clases de cerámica.

Desde 1970 sus actuaciones no han dejado de incrementarse en el tiempo y en el espacio. Esta semana en Hoy programa (cada lunes de 20.00 a 21.00 horas) la música la elige María del Mar Bonet.

Folklore y poesía mediterráneos Desde los tiempos de la Nova Cançó, de la que formó parte activa, la cantautora mallorquina ha buscado, partiendo del folklore de las Islas Baleares, los nexos de unión entre las músicas tradicionales de los países mediterráneos. Melodías del Magreb, de Italia, Grecia o Turquía que le han llevado a colaborar con músicos y cantantes como el turco Zülfü Livanelli, la Orquesta de Juventudes Musicales de Túnez, el Cham Ensemble de Damasco, los egipcios Hossam Ramzy y Mohammed Munir, y las griegas Nena Venetsanou y Maria Farantouri, entre otros. Los fruto de su investigación y sus experiencias los ha recogido en dos libros, Secreta veu y Quadertn de viatge. Ambos recogen dibujos de la artista y las letras de sus canciones.

Música del mundo Sus trabajos compartidos también han incluido artistas fuera del ámbito del mare nostrum como Milton Nascimento o Jackson Browne. También ha trabajado con el bailarín y coreógrafo Nacho Duato, que coreografió tres de sus canciones. Esta relación se materializó en varias giras con la Compañía Nacional de Danza. María del Mar Bonet también ha colaborado con artistas de otras lenguas del estado español como Amancio Prada o Kepa Junquera y con Miguel Poveda. En sus interpretaciones con grandes orquestas también ha sido prolija: Orquesta de Cámara del Teatre Lliure; Coro Ars Nova de Budapest; Orquesta Simfónica del Vallès; Grant Park Orchestra de Chicago; o con la Orquesta Simfónica de les Illes Balears donde grabó su último disco, Bellver, que es el nombre del castillo de Palma donde se realizó el concierto bajo la dirección de Salvador Brotons.

Patrimonio inmaterial El próximo 4 de julio, en el Teatre Grec de Barcelona, María del Mar Bonet presentará el espectáculo Una veu per la Sibil.la, que acaba de ofrecer en el Teatro Nacional Sucre de Quito y en la Iglesia de la Basílica de la misma ciudad. Celebra así que “El cant de la Sibil.la” que Bonet grabó en 1979, haya sido declarado recientemente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. María del Mar también obtuvo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.