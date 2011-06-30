Radio Clásica estrena programación de verano

La programación estival de Radio Clásica se extiende el 1 de julio al 18 de septiembre.

Dentro de la misma figuran programas presentes en el cuadro de programación de la emisora con anterioridad, como "Todas las mañanas del mundo" (Martín Llade), "Gran Auditorio" (Roberto Mendés), "Matiné" (Laura Prieto), "Grandes ciclos" (Eva Sandoval), "El mundo de la fonografía" (José Luis Pérez de Arteaga) o "El fantasma de la ópera" (Rafael Banús), entre otros. La información de la actualidad musical pasa ahora a "Agenda de verano", espacio que toma el relevo de Redacción de Radio Clásica y que cuenta con Mikaela Vergara y Diego Requena.

Entre los nuevos espacios podemos citar: "Capriccio polaco", de Santiago Martín Bermúdez; "Cuarteto Clásico de RNE", de Fernando Delgado; "Cuaderno de viaje", de Oscar del Canto, "Música para un verano", de Carlos de Matesanz; "Entre músicas", de Yolanda Criado; "Notas al margen", de Antonio Román, o "Álbum de la juventud" de Ana Casado. Reaparecen programas que ya tuvieron su espacio en Radio Clásica tiempo atrás como: "La huella romaní", de Javier Pérez Senz; "Rincón barroco", ahora dirigido por Julia Soria, o "La guitarra", de Ángel Sánchez Manglanos.

También, la emisora dejará un espacio en su programación a los jóvenes con "Curso de verano", de Beatriz Torío.

"Fila 0" se centrará en los conciertos de festivales de verano remitidos por la UER y, además, Radio Clásica estará presente en el Festival de Santander, la Quincena Musical Donostiarra, el Festival de Granada o el Festival de Alicante.

Por otra lado, nuestros oyentes podrán disfrutar, en directo, de la más amplia oferta estival, dentro de la cual destacamos el Festival de Bayreuth o una amplia selección de los Proms.

Radio Clásica les invita a disfrutar del verano con la mejor oferta musical.