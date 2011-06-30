'Biophilia', el proyecto más ambicioso de Björk

El nuevo proyecto de Björk es inmenso. Lejos de ser sólo el lanzamiento de las nuevas composiciones de la prolífica islandesa, Biophilia, que se publicará a lo largo de este 2011, será toda una joya multimedia.

Los detalles los hemos ido conociendo de forma lenta y enigmática. Primero fue el vídeo de la propia Björk conduciendo un coche en el que sonaba un adelanto del que sería su próximo single.

Después, en el Twitter de la islandesa comenzaron a publicarse imágenes de minerales y piedras preciosas que añadían nuevos matices al concepto de Biophilia, que la cantante ha ido explicando a través de notas de voz.

Luego llegó el lanzamiento del primer single "Crystalline", para cuyo videoclip la pequeña islandesa ha trabajo con un colaborador habitual: el director francés Michel Gondry, responsable de algunos de sus videoclips más famosos ("Army Of Me", "Hyperballad", "Human Behaviour").

Además del single, se va a editar un remix de la canción a cargo de Omar Souleyman, que introduce sonidos del mundo árabe y nuevos ritmos respecto al tema original.

Puedes escuchar "Crystalline" haciendo click aquí:

Un álbum multimedia Entre las novedades que acompañarán al disco está el lanzamiento de una película de 90 minutos que desarrolla el concepto del álbum. Björk ha trabajado con ingenieros y programadores que han desarrollado nuevas aplicaciones para iPad que también se utilizarán en directo y "reproducen los sonidos de la naturaleza", según ha aclarado la artista. Además, para la grabación de Biophilia se han diseñado varios instrumentos musicales de forma expresa. Uno de esos instrumentos es el Gameleste, un híbrido entre una celesta y el gamelan, un conjunto instrumental tradicional de Indonesia que mezcla los sonidos de un metalófono, un xilófono, tambores y gongs. Precisamente el nuevo Gameleste es el protagonista en la canción "Crystaline".