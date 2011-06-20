Día Europeo de la Música en Radio Clásica

Radio Clásica se une a la celebración del Día Europeo de la Música abriendo sus micrófonos a jóvenes valores de la música española. Nuestra emisora va a desarrollar una programación especial, mañana, martes 21, que consiste en lo siguiente:

Por la mañana, de 12:00 a 13:30. Transmisión directa desde el Consevatorio Superior de Música de Murcia. Música en vivo de jóvenes talentos que cursan sus estudios musicales en la referida institución. Presentadora: Laura Prieto.

Por la tarde, de 17:00 a 22:00. Desde los estudios centrales de RNE, en la Casa de la Radio, actuación en vivo de jóvenes músicos, de forma ininterrumpida. Presentadores: Cristina Moreno y

Carlos de Matesanz.

Radio Clásica dedica el Día Europeo de la Música a los jóvenes valores de España.