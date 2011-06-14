Especial Sólo Música en Radio Clásica

Bajo el título de 'SOLO MUSICA', el Auditorio Nacional de Música celebra una jornada de puertas abiertas de 12:00 a 24:00 horas con actuaciones diversas que cubren los más diversos géneros y estéticas propios de la música culta.

A dicho evento se une Radio Clásica con una programación especial, en directo, desde las 10:00 a las 15:00. De 10:00 a 12:00, comienzo del acto público, se ofrecerán actuaciones de jóvenes talentos que actuarán exclusivamente para nuestra audiencia. A partir de las 12:00 compartiremos con todos ustedes las diferentes actuaciones que se irán sucediendo hasta las 13:30. Intervendrán los siguientes presentadores: Beatriz Torío, Cristina Moreno, Mikaela Vergara y Diego Requena.

La tertulia de Radio Clásica se celebrará, también, desde el Auditorio Nacional, de 13:30 a 15:00. Tratará sobre "Música y comunicación", con presentación de Alberto González Lapuente

Radio Clásica instalará su estudio en el vestíbulo principal del propio Auditorio Nacional. El programa especial se cierra con el espacio de LA TERTULIA, desde las 13:30 hasta las 15:00, que versará sobre esta jornada especial y que contará con Alberto González Lapuente como presentador.