Homenaje a Mahler con la Filarmónica de Viena en Radio Clásica

La Orquesta Filarmónica de Viena interpretaba el pasado 24 de mayo en el Auditorio Nacional de Música en Madrid la sinfonía número 9 de Mahler. La prestigiosa orquesta conmemoró con esta actuación el centenario de la muerte del compositor, que fue director titular de la misma. El concierto estuvo dirigido por Daniel Gatti, que colabora habitualmente con esta orquesta y que es uno de los directores más prestigiosos por sus trabajos al frente de orquestas americanas y europeas. Esta tarde a las 20.00 Radio Clásica ofrece este concierto grabado por nuestros equipos, y que igualmente se ofrece a través de la UER (Unión Europea de Radiotelevisión).

Gustav Mahler fue director de la Filarmónica de Viena entre 1898 y 1901, y fue el prestigioso conjunto, tan relacionado con el compositor, el que estrenó en 1912 esta sinfonía, la última del compositor. Fue un estreno a título póstumo y que dirigió Bruno Walter.