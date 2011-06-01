Dedicamos el mes de junio a conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Tomás Luis de Victoria, uno de los compositores españoles más destacados de todos los tiempos. Durante 22 programas repasaremos su vida y su obra con ayuda de especialistas como Michael Noone o Alfonso de Vicente. Escucharemos ejemplos de las distintas corrientes interpretativas desde las que se ha abordado su música y conoceremos a otros autores del Renacimiento como Felipe Rogier, Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales o Giovanni Pierluigi da Palestrina.