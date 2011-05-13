Jane Joyd gana Proyecto Demo 2011
- Con su victoria, pasan al cartel del FIB 2011
- Cosmen Adelaida y LittleBoca les acompañaron en la final
- Escucha el programa especial emitido en Radio 3
Tras varias fases y semanas de concurso, la decimoprimera edición de Proyecto Demo ha llegado a su final con su pertinente vencedor: Jane Joyd.
La banda gallega ganó el favor del jurado tras enfrentarse a los madrileños Cosmen Adelaida y los zamoranos LittleBoca, en un programa especial emitido en Radio 3 y en La 2 de TVE.
El premio de 2011
Tras la final del concurso, Jane Joyd participarán en PlanetaMadrid el 14 de mayo. Serán teloneros de Congotronics Vs Rockers, la unión de dos bandas congoleñas Konono Nº 1 y Kasai Allstars con algunos de los nombres más importantes de la escena indie: Deerhof, Juana Molina, Skeletons y los suecos Wildbirds&Peacedrums.
El gran premio, por supuesto, es formar parte del cartel de FIB 2011, cuyos cabezas de cartel son Arcade Fire, Arctic Monkeys, Mumford & Sons, Portishead y The Strokes.
Conoce a Jane Joyd
Jane Joyd es el proyecto musical de Elba Fernández. Elba siempre ha estado tocando en bandas de diferentes estilos, rock, pop, funk, y desde hace dos años ha desempolvado sus canciones para mostrarselas al mundo, esas canciones escondidas en la habitación y que algunas casi han crecido con ella.
En el verano de 2010, graba 4 temas en Abrigueiro Estudios (Lugo) a cargo de Arturo Vaquero. El estilo musical se balancea entre un acústico folk americano y otros estilos en mayor o menor medida.
Jane Joyd comenzó su actividad de directo en la segunda mitad del 2010 y hasta la fecha ya ha compartido cartel con artistas como James Yuill, Matt Elliot, Greg Dulli, Emma Pollock, Basia Bulat, DePedro y ha tocado en lugares curiosos como una sala de un museo o un escaparate de una tienda de ropa.