Jane Joyd gana Proyecto Demo 2011

Tras varias fases y semanas de concurso, la decimoprimera edición de Proyecto Demo ha llegado a su final con su pertinente vencedor: Jane Joyd.

La banda gallega ganó el favor del jurado tras enfrentarse a los madrileños Cosmen Adelaida y los zamoranos LittleBoca, en un programa especial emitido en Radio 3 y en La 2 de TVE.

El premio de 2011 Tras la final del concurso, Jane Joyd participarán en PlanetaMadrid el 14 de mayo. Serán teloneros de Congotronics Vs Rockers, la unión de dos bandas congoleñas Konono Nº 1 y Kasai Allstars con algunos de los nombres más importantes de la escena indie: Deerhof, Juana Molina, Skeletons y los suecos Wildbirds&Peacedrums. El gran premio, por supuesto, es formar parte del cartel de FIB 2011, cuyos cabezas de cartel son Arcade Fire, Arctic Monkeys, Mumford & Sons, Portishead y The Strokes.