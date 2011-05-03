La primera semana de mayo celebramos en Grandes Ciclos el centenario de Gian Carlo Menotti, autor estadounidense que nació en 1911 en Cadegliano (Italia). Sus óperas, para las que además de la música escribió también el libreto, son el mejor testimonio de acercamiento entre el género melodramático y el musical de Broadway. Escucharemos fragmentos de algunas de ellas, como La Medium, el Cónsul o Amahl y los visitantes nocturnos, pero también conoceremos las incursiones de Menotti en el género del concierto, la canción y la música de cámara.