RTVE ha ofrecido el tradicional Concierto para Europa del 1 de mayo, desde el Teatro Real

Un año más, RTVE ha emitido a través de La 2, RTVE.es y Radio Clásica el Concierto para Europa 2011 de la Filarmónica de Berlín, bajo la batuta del prestigioso director Simon Rattle. Cada edición de este esperado concierto se celebra en una ciudad europea distinta y este año es precisamente Madrid el escenario elegido. Desde las 11.00 horas en Radio Clásica, y a las 12.30 en La 2 y en la web, con los comentarios de José Luis Pérez de Arteaga.

'Concierto para Europa'

El famoso Concierto para Europa se emite todos los primeros de mayo en una de las capitales europeas. Este certamen conmemora la creación de la Orquesta Filarmónica de Berlín, una de las más importantes del mundo. Lleva el conocido nombre de Concierto Europa, bajo el cual y como ya es habitual desde el comienzo de la formación, la orquesta actúa para celebrar el día de su fundación en 1882.

En esta ocasión la agrupación alemana ha contado con la participación del guitarrista Juan Manuel Cañizares como solista. Cañizares es una de las figuras internacionales más importantes de la guitarra flamenca y de la música española. De hecho ha sido el primer guitarrista y el segundo artista español después del Plácido Domingo que ha sido invitado a este certamen.

La Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de su titular, Simon Rattle, ha interpretado un programa con obras de Joaquín Rodrigo, Emmanuel Chabrier y Sergei Rachmaninov. En esta edición, el concierto ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid.