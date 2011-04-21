Per Sant Jordi, vine a l'Ateneu Barcelonès !
- Direcció i presentació: Rosa Gil
- Connexions i col·laboracions: Marta Orquín, Carme Orra, Laura Gonzàlez, Marga Lluch, Marga Esparza, Pilar Ribas, Pepa Sangenís i Joan Cisquella.
- Redacció i reportatges: Marc Ustrell, Conxita Casanovas, Pilar Sampietro, J.M Carrasco, Paola Callieri, Rosa de Diego i Agnès Batlle.
- Equip tècnic: Xavi Garcia, Ester Bages, Jordi Costa i l'equip d'exteriors de Ràdio 4.
Aquest any Ràdio 4 et convida a passar per l'Ateneu Barcelonès. Des de les 10.00 del matí i fins les 13:30 de la tarda serem a l'Ateneu Barcelonès amb entrevistes, música i sobretot llibres. Porta un llibre i te'n regalem un altre. El nostre estudi a l'Ateneu serà un punt d'intercanvi de cultura i t'hi esperem. El programa especial inclou tot això:
EscriptorsEscriptors
Rosa Gil començarà a les 10 del matí amb un plat fort. Entrevista a Mark Twain que ha vingut del "més enllà" per estar amb nosaltres en un dia tan assenyalat. La resta de coses són més terrenals i inclou entrevistes amb Alfred Picó "Tot el què necessites és amor", Laura Fernandez "Wendolin Kramer", el poeta de només 20 anys Alex Reig i Mònica Zgustova.
També parlarem al llarg de l'Especial Sant Jordi amb Paul Preston "El holocausto español", Eduard Punset "Excusas para no pensar", Jordi Puntí "Maletes perdudes", Màrius Serra "L'home del sac" i Natja El Hatchmi "La caçadora de cossos".
Rosa Gil entrevistarà també el conseller de cultura Ferran Mascarell i a l'editor Josep M. Castellet que és qui aquest any ha fet el "Pregó de la lectura".
Sant Jordi al mónSant Jordi al món
Parlarem amb Malcolm Blier, arquitecte molt conegut a Boston que li agrada tan Catalunya que fa un any que llegeix en català i practica l'idioma amb Ràdio 4, amb Montserrat Sola-Sole, una catalana que des de fa anys celebra el Sant Jordi a Washington amb una paradeta i amb grans fotos de Barcelona, amb la corresponsal de TVE a Londres Anna Bosch per parlar de la relació entre Sant George i Sant Jordi, amb el corresponsal de TVE a Mèxic Emili Ayala i amb un escriptor sorpresa que ens farà de periodista radiofònic a l'esmorçar de l'Hotel Regina.
Actuacions a l'Ateneu BarcelonèsActuacions a l'Ateneu Barcelonès
- Narcís Perich i la Banda de la Bona Sort
- Divinas
- La Ley de Murphy
- Mag Isaac, l'únic mag del món que fa màgia per ràdio
ReportatgesReportatges
Ferem previsió dels llibres més venuts, de la quantitat de roses regalades i entrerem en el món del "bookcrossing", el llibre electrònic, descobrirem la relació entre Cinema i Literatura, art i literatura i fins i tot sabrem què passa al Japó per Sant Jordi.