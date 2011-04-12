Radio Clásica y el Festival de Alicante del INAEM convocan su concurso de creación radiofónica

Radio Clásica de Radio Nacional de España y el Festival de Música de Alicante, organizado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura convocan un año más el Concurso de obras de creación radiofónica Festival de Música de Alicante – Radio Clásica, que este año llega a su XVIII edición.

El certamen tiene como objeto promover la producción de nuevas creaciones de carácter innovador destinadas a la radio. En este sentido, las obras que se presenten habrán de ser piezas cuyo medio de realización y difusión idóneo sea la radio.

Palabras, ruidos, música, montajes electrónicos o radiofónicos y otros elementos afines pueden ser la base de la obra. El proyecto tendrá una duración mínima de 25 minutos.

La fecha límite para el envío de propuestas es el 3 de Mayo

La fecha límite para el envío de propuestas será el 3 de Mayo de 2011. El Jurado será nombrado por Radio Clásica y el INAEM entre personalidades del mundo del arte sonoro y la música electroacústica.

El proyecto elegido será objeto de un encargo dotado con 4.000 euros brutos, que se estrenará en la XXVII edición del Festival de Música de Alicante, y se emitirá a través de Radio Clásica de RNE.