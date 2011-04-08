Programació especial de Ràdio 4 en motiu dels Premis Sant Jordi
Matí a 4 Bandes, Catalunya Exprés, Wonderland i D'avui no passa des de la Plaça de la Catedral
En motiu de la celebració dilluns a la nit de la 55ena edició dels Premis Sant Jordi de cinematografia, Ràdio 4 farà més de 12 hores de programació al carrer. El camió-estudi se situarà a la Plaça de la Catedral i des d'allà es faran entrevistes, actuacions amb la participació de col·laboradors i personatges que no et deixaran indiferent.
Matí a 4 BandesMatí a 4 Bandes
Toni Marín i el seu equip emetran des de l'estudi-mòbil a partir de les 8 del matí amb la tertúlia d'actualitat amb la periodista Núria Ribó, el director del diari "ADN" Albert Montagut i el President de Ciutadans Albert Rivera. A les 9 del matí, entrevista al Secretari General d'ERC Joan Ridao, després tertúlia esportiva amb Jordi Pina, Gonzalo de Martorell i el madridista i regidor de l'Ajuntament de Terrassa Pedro Sánchez. A les 10.00 entrevistem l'actriu Amparo Moreno que representa al Teatre Condal "Visa els núvis" i després parlarem dels Premis Sant Jordi de cinema amb la directora de Ràdio 4 Olga Rodríguez, la presentadora de "Va de cine" Conxita Casanovas i la presentadora de la gala Cristina Puig. Actuació del grup musical "Kollage" i l'humor amb Enric Company, Gonzalo de Martorell i David Martí.
Catalunya Exprés matí Catalunya Exprés matí
Agnès Batlle, Paola Callieri i Joan Arenyes
- 11.00 Dani Flaco
- 11:30 La Porta dels Somnis
- 12:30 Quart Primera
- 13:00 Lax'n Busto
Catalunya Exprés tarda
- Raydibaum
- Wantun
- Lidia Guevara
- Bruno Oro
- Very Pomelo
WonderlandWonderland
Rosa Gil presenta el programa de cultura que en aquesta ocasió girarà al voltant del món cinema. A les 18.00, entrevistem Carlos Areces i Antonio de la Torre que han guanyat ex-aequo el premi a millor actor de pel·lícula espanyola. Després, entrevista a Esteban Martín que ens presenta "Cuando la muerte venía al cielo". És una intriga cinematogràfica amb lligams entre Hollywood i Barcelona. A les 18.30 "Això és art?" amb Pilar Sampietro que ens parla de la relació entre art i cinema. Tanquem programa amb l'actuació de Marujita, un grup de Sant Boi de Llobregat que han fet bandes sonores de cinema publicitari.
D'avui no passa
Pel programa de Sonia Urbano que s'emet a partir de les 19.00 entrevistarà l'actor Josep Maria Pou. També passaran per l'estudi mòbil els autors del llibre "Paraules d'amor" Víctor Amela i Roser Amills, ferem taula d'actualitat amb Lluís Amiguet i Francesc Orteu i parlarem de cinema a "La Fàbrica de Somnis" amb Jaume Garcia. Hi haurà monòleg de Toni Cano i les actuacions del grup de blues que musica acudits de Eugenio, "El saben aquel i el blues que diu", música cubana amb El septeto santiaguero, Lídia Guez amb el violí elèctric i una actuació del musical "Hair".