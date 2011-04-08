Desde el lunes 11 hasta el viernes 22 de abril hacemos una retrospectiva del Cuarteto Hagen en Grandes Ciclos. El conjunto salzburgués se dió a conocer internacionalmente en 1981, cuando fue galardonado con el Premio del Jurado y del Público en el Festival de Música de Cámara de Lockenhaus. Desde entonces se han convertido en uno de los mejores cuartetos de las últimas décadas. Recordamos el trigésimo aniversario del nacimiento oficial del grupo a través de sus grabaciones, registros eclécticos en los que encontramos obras de autores tan dispares como Mozart, Schnittke, Kodaly o Puccini.