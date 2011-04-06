"L'ingenu és lliure" del grup vallesà Ix!, premi "Disc Català de l'Any" 2010 de Ràdio 4
El grup Ix! amb el cantant David Mullor al capdavant i tota la banda han recollit el Premi Disc Català de l’Any de Ràdio 4 que han obtingut gràcies a la votació popular que s’ha fet a través d’internet.
El disc “L’ingenu és lliure” ha estat escollit pels oients com el millor disc editat en català durant el 2010.
El conseller de cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell ha entregat el premi en un acte-concert que s’ha fet a l’exterior dels estudis de RNE a Barcelona, al 22@ de Barcelona.
En una tarda assoleiada, la nova Directora de RNE Barcelona Olga Rodríguez s’ha presentat oficialment en el seu nou càrrec i ha donat pas al conseller que ha explicat que la primera ràdio que va escoltar de petit va ser Ràdio 4. Mascarell ha encoratjat els músics de casa nostra ha continuar treballant perquè “la música és molt important per crear la identitat d’una persona”.
El líder del grup premiat, David Mullor ha agraït el premi i sobretot la tasca de Ràdio 4 per ser “la que més música en català programa”.
Després de l’entrega i els agraïments, hi hagut música primer amb Joan Masdéu que ha tocat algunes de les cançons del seu primer disc en solitari “Casa Murada” i després amb els IX! que han portat el seu millor directe elèctric a una festa que té història.
David Mullor ha tingut paraules per Joan Masdéu. Es van conèixer al Cap de Creus i és la primera vegada que coincidien en un escenari. Tots dos ho han agraït.