Ya tenemos a los 30 semifinalistas de Proyecto Demo 2011. Vota por tu favorito

  • Vota por tu favorito y llévalo a la final
  • Entre los votantes regalamos dos abonos para FIB
RADIO 3

La undécima edición de Proyecto Demo entra en su recta final. Tras la recepción de maquetas y la selección de 30 semifinalistas, toca descubrir cuales serán las 3 bandas que participarán en la gran final.

Participar en la XVII edición del FIB, una actuación en Los Conciertos de Radio 3 que se emitirá en la radio y en La 2 de TVE, y la realización de un videoclip. Ese es el trofeo que se llevará el ganador de uno de los concursos de maquetas más prestigiosos y populares de España.

El voto del público vuelve a ser fundamental para la elección de uno de los finalistas, que será el que más votos haya obtenido en la fase de votaciones en nuestra web. Tienes para votar hasta el próximo 25 de abril. Entre todos los votantes que hayan participado, regalaremos 2 abonos de cuatro días para el FIB 2011.

Los otros dos finalistas serán elegidos por un jurado formado por Radio 3 y la organización del concurso. Las 3 bandas deberán medirse en directo en una final que se celebrará el 12 de mayo en Madrid.

Los semifinalistas de 2011

Betacam

Conecta4

Cosmen adelaida

Fira fem

Gran sol

Grushenka

Habitaldaäs

Ignacio Simón

Jane Joyd

Juliane Heinemann

La inesperada sol dual

Lazy

LittleBoca

Lola Roe

Luis Brea

Mano de obra

Mox nox

Partido

Pequeño

Perro peligro

Red lights

Ruben Campo

Son of a grenade

That girl with dark eyes

The birkins

The cassavetes

The congressist

The last band

The prusians

Versatile