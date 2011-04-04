Ya tenemos a los 30 semifinalistas de Proyecto Demo 2011. Vota por tu favorito

La undécima edición de Proyecto Demo entra en su recta final. Tras la recepción de maquetas y la selección de 30 semifinalistas, toca descubrir cuales serán las 3 bandas que participarán en la gran final.

Participar en la XVII edición del FIB, una actuación en Los Conciertos de Radio 3 que se emitirá en la radio y en La 2 de TVE, y la realización de un videoclip. Ese es el trofeo que se llevará el ganador de uno de los concursos de maquetas más prestigiosos y populares de España.

El voto del público vuelve a ser fundamental para la elección de uno de los finalistas, que será el que más votos haya obtenido en la fase de votaciones en nuestra web. Tienes para votar hasta el próximo 25 de abril. Entre todos los votantes que hayan participado, regalaremos 2 abonos de cuatro días para el FIB 2011.

Los otros dos finalistas serán elegidos por un jurado formado por Radio 3 y la organización del concurso. Las 3 bandas deberán medirse en directo en una final que se celebrará el 12 de mayo en Madrid.