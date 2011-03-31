Desde el próximo viernes 1 de abril hasta el día 8 del mismo mes recordamos en Grandes Ciclos el centenario del nacimiento de Allan Pettersson. Alumno de Arthur Honegger y de René Leibowitz, Pettersson está considerado como uno de los grandes compositores suecos del s. XX, especialmente por su monumental ciclo de 16 sinfonías de las que escucharemos una selección. Conoceremos también algunas de sus canciones, obras concertantes y páginas camerísticas.