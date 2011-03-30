Como una jauría de seis canidos aulladores en busca de una tibia en pleno carnaval. O lo que es lo mismo, un sexteto de tradición free criado al abrigo del levante gaditano, otrora degustadores de vinilos de la casa In The Red y actualmente reivindicadores del latido cósmico de Neu! Perro Peligro cuenta con una formación inusual vertebrada en un atronador dúo de bajistas (uno de ellos Daniel Rejano, guitarrista de Little Cobras), un saco de cartílagos capaz de cruzar chorros de fuzz con taconeo gitano, a Earth con Wooden Shjips.

En definitiva, un combo que transita el camino del ensayo y error con un ojo puesto en el kraut cacofónico de Faust, el otro en la neo psicodelia arrebatada de Oneida y el tercero en sus cuartos traseros, como el resto de los chuchos.

Componentes: Daniel Rejano (bajo), César Guisado (Bajo), Fernando Cañas (Batería), Jesús Guisado (Guitarra), Nuria Capote (Teclados), Luati González (Percusión) Cánciones: Curruquicu Mediterraneo, Coca de Soja, Tenemos Pollo al Pedro Ximenez