Versatile en seis pasos.

1."V. Disparan las balas" es el debut de Versatile. La demo que se ha convertido a estas alturas en una de las mejores sorpresas de la temporada de la escena independiente en Barcelona. Incluye los temas presentados a concurso: Todo estará lleno de luces, Mucho frío y poca luz, Siempre habrá alguien mejor que tu.

2. El nuevo trabajo de Versatile ha terminado de grabarse en Febrero de 2011 en los estudios Maikmaier de Barcelona, con el productor Sergio Pérez García (Thelemáticos, El Guincho, Joe Crepúsculo...)

3. Todavía no tenemos discográfica. Quizás nunca tendremos.

4. Versatile ha obtenido algunas distinciones. Representantes de Emergents Barcelona 2008, han tocado en multitud de sitios, entre ellos el Auditori de Barcelona, el BAM, Apolo 1 y [2], la Jazz Cava de Terrassa (+12Twelve).

5. Versatile es un proyecto que renace en Barcelona, Berlín y Londres, tras el reencuentro de sus componentes. Abstracción, sencillez y profundidad se mezclan para alcanzar un debut redondo, dramático y oscuro

6. Los componentes de Versatile son Sergi Cameron, Dani Dòriga, Albert Palazón, Àlex Farré y Diego Olmo, cuyos trabajos podemos reconocer destacados en otros campos como cine, arquitectura y arte urban, entre los que destacan el documental "Limbo Starr: Diez, cuenta atrás" por Diego Olmo (Let's go Project).