The Last Band nace en Febrero de 2008 en La Vall d'Uixó (Castelló), formado por tres miembros, Joan Segarra (batería), Torrico (guitarra) y Mateu Aguilella, un bajo y voz reconvertido desde la batería, todos ellos con una larga carrera musical en anteriores formaciones, siempre enmarcadas dentro del rock.

El grupo surge cuando Mateu, después de varios años sin tocar, decide buscar una nueva banda y se reúne con Torrico en varias sesiones de ensayo en las cuales empiezan a desarrollar ideas que permanecían guardadas en sus repertorios personales.

Todo esto suponía un nuevo reto para todos: Mateu pasó de su posición como batería a bajista y vocalista, mientras que Torrico dejó el bajo por la guitarra; poco después contactaron con Joan, batería proveniente de Trials & Errors, una banda de rock con toques folk y atmósferas ruidosas cercanos a Mogwai, que se encargó de completar la sección rítmica del trío.

The Last Band acababa de nacer. Joan Segarra: batería A.J. Torrico Segarra: guitarra y coros Mateu Aguilella: bajo y voz