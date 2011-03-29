The birkins

Esta formación grancanaria con un pie en la vorágine urbana de la capital, y el otro en el aire sosegado de La Vega de San Mateo- saca provecho de las cualidades individuales de cada uno de sus miembros para forjar una propuesta basada en la interacción entre sus componentes, con unas composiciones que han sido desarrolladas en los ensayos.

Como resultado, sus melodías de pura orfebrería pop se revisten de intensidad en unos arreglos que van, desde lo más delicado, hasta lo más abrupto. Recientemente han grabado un disco en el que se cuenta con la participación de la cantante americana Dayna Kurtz (en un dueto), de los teclistas americanos Rami Jaffee (The Wallflowers, Kris Kristofferson, Foo Fighters) y Roger Joseph Manning Jr. (Jellyfish, Johnny Cash, Beck) y con la experiencia de John Agnello (Dinossaur Jr., The Hold Steady) en las mezclas y del legendario Greg Calbi (John Lennon, Bruce Springsteen, Paul Simon, Norah Jones o Antony & The Johsons entre muchos otros) en la masterización.