Son of a grenade

Soy el hijo gamberro de la golfa Ain el Remaneh, en árabe ojo de granada, y granadas he visto muchas pero de las que explotan y matan.

A mi barrio de Beirut con sus paredes negras y putas baratas, macarras de todo tipo y mucha buena gente, talleres de coches y salas de juego, madres de mártires y timadores de poca monta, guerreros jubilados y despiadados francotiradores, tiendas de porductos copiados y honrados taxistas; le dedico mi canción y el nombre de mi nuevo proyecto.

Me compré una batería que toco a duras penas, saqué la guitarra de mi hija y suena a guitarra de una niña de 8 años, sigo igual de mal productor que con Anawana pero esto sigue siendo lo que me gusta hacer de noche.