Después de su primera etapa musical con el grupo barcelonés Red-In y la edición del trabajo Plastic People (2009), Ruben Campo se aventura en un proyecto en solitario.

Suyas fueron las composiciones Drowned Captain y Hole, primer y segundo singles del disco Plastic People, respectivamente. Ambos fueron temas que gozaron de una magnífica acogida en las principales radios catalanas (Radio Flashback, Rac105), pasando a formar parte de sus listas de reproducción diarias.

En esta nueva etapa como solista, Ruben Campo lleva el último año actuando en formato acústico e interpretando sus nuevas composiciones por salas y locales de Barcelona y ciudades de sus alrededores como son Vic y Manresa.

Estos tres temas (Rush Of Water, Ocean, Shelter) presentados en esta maqueta casera son una mezcla de viejas influencias británicas como las de N.Gallagher, P.Weller, P.Doherty o A.Turner y de algunas de las nuevas inquietudes de Ruben, éstas más vinculadas con las raíces del Jazz y del Blues, que toman mayor forma en sus directos.