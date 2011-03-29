Rubén (batería), Fernando (guitarra) y Miguel (guitarra y voz) hacían ruido por separado hasta que decidieron, a medidos de 2006, que hacer ruido juntos podía ser más divertido. Y así forman lo que tiempo después, con la incorporación de Jose al bajo, se convertirá en Pequeño.

Aunque sus gustos personales son variados, como Pequeño ocupan un espacio musical que podría encontrarse entre los Manta Ray más Esperanza y los Migala menos Morricone. Miguel Calvo-Rubio Calvo Fernando Sánchez Martín Jose Ángel Casas Barrigón Rubén Casas Barrigón La Historia Interminable Rodeo Nieva