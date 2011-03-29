Semifinalistas Proyecto demo 2011
Lola Roe
RTVE.ES / RADIO 3
Tras años cantando sobre todo versiones [Cocorosie, Tito & Tarantula, Portishead, Ace of base...] y habiendo cruzado medio mundo dejando la guitarra deliberadamente en casa, aparece una batería con que acabar de definir y tocar temas propios en conciertos entre Bolivia y Brasil.
De vuelta en casa, Granada, músicos amigos [Tira-cencerros, Toca-melódicas, Cierra-puertas...] me ayudan a grabar esto, mi primera maqueta. Marta (voz,guitarra), Nano (batería), Julián (bajo,coros) y Kike (teclado).
Lola Roe nació en Loja (Granada), cuna indiscutible de la escena nacional, el día que grabó su primera maqueta [No Place, Further, Glass of Wine].