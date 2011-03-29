Semifinalistas Proyecto demo 2011
Lazy
RTVE.ES / RADIO 3
Grupo que surge en 2003, influenciados por formaciones clásicas como Pink Floyd, Beatles, Love, The Who o Bowie han evolucionado hacia un sonido que bebe del folk-rock clásico sin olvidar nunca la multitud de fuentes que han dado forma a este proyecto, como la Chanson Française, el rock progresivo, o los sonidos brit con los que comenzaron
Añaden más detalles a su cuidado sonido, enriqueciéndolo con instrumentos como mandolina, slide, xilófono o melódica, que aportan un encantador toque entre cabaretero y decadente.
Isaías: voz y guitarra David: coros, guitarra 12 cuerdas, teclado, melódica Santil: batería Cholo: guitarra, mandolina Weiss: bajo