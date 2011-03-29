Semifinalistas Proyecto demo 2011
Grushenka
RTVE.ES / RADIO 3
Grushenka es un grupo de noise pop de Barcelona, formado a mediados del 2010, con una marcada influencia del shoegaze de principios de los años noventa.
Caracterizado por el uso de distorsión y disonancias este grupo ofrece en directo un repertorio de canciones cantadas en castellano que mezclan melodías del pop con fondos atmosféricos.
El grupo tiene una media de 20 años y está formado por 4 miembros: Xavi(cantante/guitarra), Erik(bajista/productor), Laia(sintetizador) y Enric (batería).
Las influencias principales del grupo son: Los Planetas, Ride, The Jesus & Mary Chain, Surfin¿ bichos.