Fira fem se formó como banda en 2009 con miembros procedentes de grupos como Numero (BCore) o Velhocido y a lo largo de 2010 han compartido cartel con bandas de la talla de Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, España) o Prince Rama (Paw Tracks, USA).

Además de sonar en programas de radio como MUSICBOX (Diversity FM, UK), algunas de sus canciones han sido incluidas en recopilatorios como "Commercial Sampler 1" (Commercial Records, España) y "Rainy Day Mixtape Vol.1" (MAM! Records, USA), sello online que edita su primera referencia autoproducida "Mascot Humans Disco", la cual ha sido elegida por la redacción de MondoSonoro en Madrid dentro de las 3 mejores demos de 2010.

Este año, Fira fem ha participado en las Fiestas Demoscópicas junto al que ha sido mejor artista del año en España, El Guincho. Miembros: Óscar de la Fuente Silvente, Luis Casquero Pérez- Rioja, Manuel Sánchez Cachero, Esteban Varela Martínez