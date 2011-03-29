Conecta4
Conecta 4 es un grupo indie pop de Castellón creado en 2008 por el núcleo de Fluor_kin, uno de los exponentes locales de la escena nacional de música alternativa que se inició en los 90.
Recibiendo excelentes críticas en revistas, radios y fanzines (Radio 3, Rock de Lux, Ruta 66, Spiral, Mondo Sonoro, Radio Carcoma, Moonpalace...) Fluor_kin compartieron escenario con Deluxe, Sidonie, El Inquilino Comunista, Parkinson DC, Gallygows, Nosoträsh o Josele Santiago entre otros.
En el verano de 2008 y tras un largo tiempo sin actuar, su estilo había evolucionado y el repertorio y la formación del grupo habían cambiado, así que decidieron iniciar una nueva etapa bajo el nombre de Conecta 4.
La grabación del e.p. 'Ya no estás solo' con Alberto Ruíz y Coky Ordóñez (Suzy & Los Quatro, Lula, Reactivos, Shock Treatment...) marca el inicio de este nuevo episodio, reforzado por la incorporación de los nuevos miembros Xavi Muñoz (guitarra/teclado) y David Marco (batería).
Conecta 4 son: Vicente Mateo (guitarra), Jose Ramón Hernández (guitarra), David Hernández (bajo y voz), Xavi Muñoz (guitarra, teclado y coros). David Marco (baterista)