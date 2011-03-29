Betacam es el proyecto en solitario de Javier Carrasco, miembro también de Templeton y Rusos Blancos. Betacam tiene dos caras: una íntima, en la que predominan los instrumentos acústicos de andar por casa; y otra más festiva y bailable, donde son los sintetizadores, los samplers y las cajas de ritmos los que toman el mando.

Como eje vertebrador, un gusto especial por lo íntimo y lo emocionante. La prehistoria de Betacam arranca en Torrelavega en el otoño de 2003.

Junto a Pablo Z (Los Deltonos, Templeton) forma Theremin, gérmen de lo que después sería Betacam, ya en solitario. En 2008 graba el EP ¿El Bosque¿ (Autoeditado, 2010) en los estudios Lazetazea.

En él, Betacam muestra su lado más clásico, muy en la onda pop de los 60 y los 90. Cuenta con colaboraciones de Josephine Ayling (Boat Beam) y del propio Pablo Z. En la recámara aguarda un nuevo EP grabado en Montreal Studios (Delorean, Hallf Foot Outside, El Columpio Asesino). Cuatro nuevas canciones -más tecno que pop- que son Betacam en estado puro y que verán la luz próximamente.