Radio Exterior con la roja
- Este viernes, España - República Checa
- El martes 29, Lituania - España
REE
Radio Exterior de España retransmite los partidos de la fase de clasificación para la Euro 2012:
Viernes 25 de marzo: España - República Checa
Martes 29 de marzo: Lituania - España
Para que puedan recibirlo en su totalidad se prolonga la emisión para África Ecuatorial: frecuencia de 17.755 Khz.
También se prolongan las emisiones para América desde nuestros emisoresen Costa Rica:
América del Norte: 17.850 Khz.
América Central: 9.765 Khz.
América del Sur: 15.125 Khz.