Radio Exterior con la roja

Radio Exterior de España retransmite los partidos de la fase de clasificación para la Euro 2012:

Viernes 25 de marzo: España - República Checa

Martes 29 de marzo: Lituania - España

Para que puedan recibirlo en su totalidad se prolonga la emisión para África Ecuatorial: frecuencia de 17.755 Khz.

También se prolongan las emisiones para América desde nuestros emisoresen Costa Rica:

América del Norte: 17.850 Khz.

América Central: 9.765 Khz.

América del Sur: 15.125 Khz.