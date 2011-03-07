Radio Clásica en la TDT

La implantación de la Televisión Digital Terrestre en España ha permitido la posibilidad de escuchar la radio a través de la pequeña pantalla. Ahora, Radiotelevisión Española da un paso más al introducir las emisiones con sonido de alta calidad, de la mano de Radio Clásica, la emisora de RNE especializada en música clásica. Para el oyente se trata de una diferencia sustancial, pues Radio Clásica suena ahora en la tele con un sonido de alta calidad que en estos momentos no ofrece ninguna otra radio.

La nueva emisión de Radio Clásica en alta calidad coincide con el cambio de su frecuencia en la televisión, tras la reordenación de canales de la TDT ordenada por el Ministerio de Industria. Para disfrutar de Radio Clásica en alta calidad solo hay que resintonizar el receptor TDT o televisor y éste lo encontrará de forma automática bajo el nombre de Radio Clásica HQ.

Los amantes de la música clásica pueden disfrutar del mejor sonido desde el 19 de febrero, fecha en la que se ha puesto en marcha Radio Clásica HQ con motivo de la retransmisión en directo de la ópera ‘Don Pasquale’,desde el Metropolitan Opera House de Nueva York.

Por otra parte, RTVE ha reservado para Radio Clásica un ancho de banda superior a la media. Mientras que el resto de radios de la TDT emiten con un sonido estándar de 192 kilobits por segundo (unidad que mide el tráfico de información que circula por un canal digital), Radio Clásica pasa a emitir con una calidad de 320 kilobits/segundo.