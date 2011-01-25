Radio Clásica emite "Ifigenia en Táuride" desde el Teatro Real

Este martes 25, a las ocho de la tarde, Radio Clásica se acerca al Teatro Real de Madrid para emitir en directo la ópera de Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Tauride.

Con libreto de Nicolas François Guillard, basado en las tragedias homónimas de Claude Gaymond de La Touche (1757) y Eurípides (412 ac), Gluck nos presenta a la mujer como heroína libertadora.

En esta nueva producción del Teatro Real, procedente de la Lyric Opera de Chicago, la Royal Opera House, Covent Garden Londres y la San Francisco Opera escuchamos a Plácido Domingo en el papel de Orestes, Susan Graham como Iphigénie, junto con Franc Ferrari (Thoas), Paul Groves (Pylade) y Maite Alberola (Diane).

La Orquesta y Coro titulares del Teatro Real están bajo la dirección de Thomas Hengelbrock. La transmsión está a cargo de Rafael Banús y contará con la presencia en el intermedio de Plácido Domingo.