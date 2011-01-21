Arranca una nueva cita imprescindible en el terreno de la música clásica. Desde el 22 de enero y hasta el 26 de marzo, Radio Clásica de RNE ofrece todos los sábados, en directo, desde el Teatro Monumental de Madrid, diez sesiones con intérpretes de la Orquesta y Coro de RTVE. La radio pública pretende así acercar la música de cámara a todos sus seguidores, a través de las ondas. La décimo quinta edición del ciclo de Música de Cámara de la OSCRTVE comienza este sábado, a las 12:00.

Este ciclo que forma parte de Los Conciertos de Radio Clásica se centra dese hace quince años en la música de cámara de la Orquesta y Coro de RTVE. Este sábado el grupo Ruymonte interpretará una recopilación de obras del compositor zaragozano Pedro Ruy­mon­te en el concierto que inaugura el ciclo.

Diez sesiones que abarcan desde la música antigua hasta la creación contemporánea, con gran variedad de formaciones tradicionales en la música de cámara (cuartetos de cuerda, tríos, voz con acompañamiento instrumental…) y con muchos conciertos monográficos centrados en temas tanto de la música española como del repertorio internacional.

Con esta tanda de conciertos regresa a la programación de Radio Clásica uno de los espacios más significativos de la emisora, que tendrá su franja semanal a las 12:00 horas de los sábados, del 22 de enero al 26 de marzo, ofreciendo la mejor música de cámara en directo a cargo de los miembros de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE. Fue en 1996 cuando se hizo anual la realización de estos ciclos de música de cámara por parte de sus profesores como actividad dentro de la temporada.

Los Conciertos de Radio Clásica iniciaban su andadura en 1989, y venían a continuar los ciclos estables de música que la emisora abrió ya en 1973 con los míticos Lunes Musicales de RNE. Desde sus inicios estos ciclos han servido al público de acercamiento a numerosos repertorios desde la música antigua y barroca, a la música contemporánea. También se han destacado los más importantes aniversarios y se ha promocionado a los jóvenes intérpretes, en consonancia así con la filosofía de la emisora pública.