Copa de S.M. El Rey en radio exterior

El próximo Miércoles 26 emitiremos un Tablero deportivo especial, con los partidos de fútbol de la semifinal de la copa de S.M. El Rey.

Se prolongará la emisión para África Ecuatorial, frecuencia de 17.755 Khz.

También se prolongarán las emisiones para América desde nuestros emisores en Costa Rica..También se prolongarán las emisiones para América desde nuestros emisores en Costa Rica..América del Norte: 17.850 Khz.

América Central: 9.765 Khz.

América del Sur: 15.125 Khz.