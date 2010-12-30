'Homero, Ilíada', de Alessandro Baricco, en el programa 'Radiofonías'

Radio Nacional de España continúa con su apoyo a la ficción y a las obras de creación radiofónica con la emisión de la producción 'Homero, Ilíada', de Alessandro Barico, grabada en elTeatro María Guerrero, sede del Centro Dramático Nacional, el pasado 21 de junio.

El programa 'Radiofonías', de Ana Vega Toscano, ha sido el programa encargado de emitir tanto la primera como la segunda parte de la obra.

Se trata de una lectura dramatizada del texto realizado por Alessandro Barico sobre el poema más antiguo escrito en la literatura occidental, en adaptación de Juan Carlos Plaza-Asperilla y bajo la dirección de Andrea d’Odorico.

Esta gran producción se realizó como clausura del semestre de la Presidencia Española de la Unión Europea, con la colaboración de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior.

Con música de José Nieto, esta versión del gran clásico cuenta con un extraordinario elenco de actores, entre los que se encuentran Aitana Sánchez Gijón, Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito, Helio Pedregal o Blanca Portillo.