Cerramos el año del aniversario de Antonio de Cabezón

En Músicas de España de Alberto González Lapuente, que va los jueves a las 16.00, se han podido escuchar los días 16 y 23 dos programas bajo el titulo de Una entrevista imaginaria a Cabezón con texto de José Sierra, profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En el programa Música antigua de Sergio Pagán de los viernes, este mes de diciembre el tema está siendo Antonio de Cabezón, y además en Archivo de Radio Clásica, de los domingos por la tarde, el día 26 Ana Vega Toscano recupera el dramático Antonio de Cabezón: 'la luz sonora' que en el año 1999 hicieron Sergio Pagán y Carlos Arévalo, y que en su momento ganó el premio de creación radiofónica de la ONCE.