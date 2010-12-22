Andy Chango y Miguel Caamaño conducen nuestro especial de Nochebuena
- En el menú habrá jazz, swing, soul, reggae y actuaciones en directo
- No te lo pierdas, Viernes 24 de 22:00 a 01:00
Ellos no querían pero, definitivamente, los extremos se tocan. Radio 3 ha preparado un Especial para esta Nochebuena (viernes 24 de 22:00 a 01:00) juntando a dos de las personalidades más opuestas de la emisora.
El resultado está por ver pero el menú que han preparado Miguel Caamaño de Alma de León (viernes de 22:00 a 0:00) y Andy Chango, de Andy y Amigos, que le sigue en la parrilla (ya en sábado, de 0:00 a 1:00) es para no perdérselo.
Menú degustación
Como cualquier buen menú, en este caso musical, se degustarán entrantes, primeros platos, segundos, postre y bebidas. Cada locutor ha preparado el suyo en este matrimonio forzoso que ha unido el método, el orden y lo racional, representando por Miguel, a la bohemia, la improvisación y cierto desorden tan del gusto de Andy.
Ingredientes de Jazz y swing cocinará Andy Chango y de soul y reggae Miguel Caamaño, que ha recopilado villancicos al estilo jamaicano y un recordatorio especial de Harry Belafonte. De acompañamiento, artistas invitados a actuar en directo por ambas partes.
Platos en vivo
Alma de León ha incluido en su menú las actuaciones de los madrileños Emeterians, banda de roots reggae que lleva dando guerra desde 2004 a golpe de dub, soul y reggae y a la sevillana Jaselle da Rosa, elegante intérprete de funk-soul y ritmos de fusión.
Por su parte, Andy Chango contará con Nacho Mastretta, en formación de piano, cello, clarinete y el trombón de Norman Hoge, que suele acompañar a Andy también en sus conciertos.
Se cruzan todos los viernes, pero esta Nochebuena Andy llegará antes y Miguel no se irá tan pronto. Te invitamos a que te unas a ellos porque la cena que han preparado tiene muy buen aspecto.