Andy Chango y Miguel Caamaño conducen nuestro especial de Nochebuena

Ellos no querían pero, definitivamente, los extremos se tocan. Radio 3 ha preparado un Especial para esta Nochebuena (viernes 24 de 22:00 a 01:00) juntando a dos de las personalidades más opuestas de la emisora.

El resultado está por ver pero el menú que han preparado Miguel Caamaño de Alma de León (viernes de 22:00 a 0:00) y Andy Chango, de Andy y Amigos, que le sigue en la parrilla (ya en sábado, de 0:00 a 1:00) es para no perdérselo.

Menú degustación Como cualquier buen menú, en este caso musical, se degustarán entrantes, primeros platos, segundos, postre y bebidas. Cada locutor ha preparado el suyo en este matrimonio forzoso que ha unido el método, el orden y lo racional, representando por Miguel, a la bohemia, la improvisación y cierto desorden tan del gusto de Andy. Ingredientes de Jazz y swing cocinará Andy Chango y de soul y reggae Miguel Caamaño, que ha recopilado villancicos al estilo jamaicano y un recordatorio especial de Harry Belafonte. De acompañamiento, artistas invitados a actuar en directo por ambas partes.