Hoy Programa Jonás Trueba

Para este primer lunes de invierno hemos invitado como locutor de Radio 3 a un joven escritor, que tras filmar un cortometraje hace 10 años, estrena su primera película como director. Hoy Programa, el espacio al que invitamos a personalidades relacionadas con los distintos estratos de la cultura, recibe el lunes 27 a Jonás Trueba.

Guionista y escritor Madrileño de 1981, ha sido coguionista de dos películas de Víctor García León, Más pena que Gloria (2001) y Vete de mí (2005) y de El baile de la Victoria (2009) de Fernando Trueba. También ha ejercido de editor de libros de cine para Plot ediciones y mantiene tiene un blog sobre el 7º arte que se llama El viento sopla donde quiere.

Su primer largo Todas las canciones hablan de mi, su debut como director de largos, se estrena estos días. Cuenta, en clave de comedia romántica, la ruptura sentimental entre Ramiro y Andrea, dos jóvenes cercanos a la treintena que no consiguen entender una separación tan inexplicable como imposible de evitar. Con un punto melancólico y nostálgico, en palabras de su director, la película relata como una de las principales rémoras de ser joven se produce cuando se es incapaz de admitir que no se puede llegar a todo. Y esto es lo que le sucede a la pareja protagonista. Es el peso de la incertidumbre y el temor a lo por venir lo que hace que su relación no pueda prosperar, aunque no haya habido ni infidelidades, ni celos, e incluso el amor permanezca.