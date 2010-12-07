RNE recuerda a John Lennon en el 30 aniversario de su asesinato
- ‘La Madeja’ de Radio 3 analiza la figura del ex 'beatle'
- Radio 5 ofrecerá un 'Suplemento Temático' sobre el músico
- RTVE.es publica un especial con material sobre el artista
RNE recuerda este miércoles 8 de diciembre a John Lennon con motivo del 30º aniversario de su muerte.
El espacio 'La Madeja' de Radio 3 ha emitido una edición especial que repasa la figura del ‘beatle’ más universal.
Además, Radio 5 ha ofrecido un ‘Suplemento Temático’ dedicado al artista y RTVE.es publica un especial sobre Lennon con material procedente del archivo de RTVE.
El hombre que vivía en el edificio Dakota
‘La Madeja’, el programa que dirige Elena Sánchez y que presenta junto a Ricardo Aguilera, ha recordado este miércoles a John Lennon, asesinado hace tres décadas.
El programa ha analizado quién era aquel hombre que vivía en el edificio Dakota de Nueva York y en qué momento vital se encontraba al sacar el disco ‘Double Fantasy’.
El espacio de Radio 3 ha desvelado también en quién se había convertido Lennon diez años después de la desaparición de los Beatles y, para encontrar las respuestas, ha buceado en su música, en sus palabras y en sus sentimientos.
La figura de Lennon
Por otra parte, Ricardo Aguilera ha realizado, a través de Radio 5 Todo Noticias, un ‘Suplemento Temático’ en el que repasa la figura del ex 'beatle'.
Además, cada hora Radio 3 y Radio 5 emiten 'La cassete de Lennon', una recreación de los gustos musicales declarados por el propio artista.