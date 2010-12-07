RNE recuerda a John Lennon en el 30 aniversario de su asesinato

RNE recuerda este miércoles 8 de diciembre a John Lennon con motivo del 30º aniversario de su muerte.

El espacio 'La Madeja' de Radio 3 ha emitido una edición especial que repasa la figura del ‘beatle’ más universal.

Además, Radio 5 ha ofrecido un ‘Suplemento Temático’ dedicado al artista y RTVE.es publica un especial sobre Lennon con material procedente del archivo de RTVE.

El hombre que vivía en el edificio Dakota ‘La Madeja’, el programa que dirige Elena Sánchez y que presenta junto a Ricardo Aguilera, ha recordado este miércoles a John Lennon, asesinado hace tres décadas. El programa ha analizado quién era aquel hombre que vivía en el edificio Dakota de Nueva York y en qué momento vital se encontraba al sacar el disco ‘Double Fantasy’. El espacio de Radio 3 ha desvelado también en quién se había convertido Lennon diez años después de la desaparición de los Beatles y, para encontrar las respuestas, ha buceado en su música, en sus palabras y en sus sentimientos.