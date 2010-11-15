De economía

Radio Exterior de EspañaRadio Exterior de España

Emisión: Viernes 10.45, 15.45, 22.20, y 23.30 UTC

Director: María Dolores Albiac

Cada semana, analizaremos lo mas destacado de la economía internacional, bien sean grandes decisiones y encuentros como problemas o tendencias globales tanto de los países industrializados como del mundo en desarrollo. Pero también abordaremos asuntos que no suelen estar en los titulares, en especial el desarrollo y los cambios socioeconómicos, así como el aspecto económico de los grandes retos mundiales: desde el medio ambiente y la energía, hasta la emigración, pasando por la seguridad o el hambre.

Otras ocasiones repasaremos las grandes cifras de la economía de una región o país, sin dejar de lado lo que está detrás de las cifras, o la economía a pié de calle. Pero siempre buscaremos la opinión de un experto, analista, economista o periodista especializado, que nos ilustre y responda los principales interrogantes. También, a modo de apunte, llamaremos la atención de algunas noticias mas destacadas.

Aunque ardua, la economía está en el centro de nuestro día a día, máxime desde que la crisis ha hecho saltar a primer plano asuntos antes recluidos en secciones y medios económicos. En ese sentido buscamos ser didácticos y convertir al lenguaje usual los términos y conceptos especializados, pero para ayudarnos en esto y llamar nuestra atención sobre otros asuntos de interés contamos con la participación de los oyentes, que esperamos envíen sus comentarios, dudas o sugerencias a nuestro correo electrónico: economia.ree@rtve.es , a la conductora del programa, María Dolores Albiac Murillo.