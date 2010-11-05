Este fin de semana Radio Clásica plantea una gran cita para disfrutar de la ópera en directo. Desde el Teatro Real, las ondas de la radio pública ofrecen “Otra vuelta de tuerca” (The Turn of the Screw), la composición de Benjamin Britten, basada en la conocida novela homónima de Henry James. La ópera llegará a casa de los radioyentes desde el coliseo madrileño a partir de las 20.00 horas con los comentarios de Rafael Banús.

La obra fue compuesta por Benjamin Britten en 1954 , con libreto de Myfanwy Piper. Britten basó su composición en uno de los clásicos de los relatos de fantasmas, "Otra vuelta de tuerca", de Henry James . Se trata de una pieza narrativa muy conocida y que ya ha inspirado otros proyectos teatrales y cinematográficos. Al frente de la dirección musical estará Josep Pons , que será entrevistado en RNE en el intermedio de la actuación.

¿Locura o realidad?

Tras cosechar éxitos en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, llega ahora al Coliseo Madrileño y también a los oyentes de Radio Nacional. Una oportunidad con la que Radio Clásica mantiene viva su filosofía de acercar la música clásica más actual a toda España.

La ópera se estructura en un prólogo y dos actos, con la dirección escénica de David McVicar.

“Otra vuelta de tuerca” navega por una cruel historia en la que el sueño y la realidad se confunden. Una institutriz, en su afán por salvar a los niños de los fantasmas que los atormentan, los arroja a la destrucción. En la obra de Britten, los papeles de víctimas y verdugo se intercambian y la fantasía se convierte en el refugio frente al dolor.

En directo, desde el Teatro Real, a las 20.00 horas Radio Clásica emite la ópera en directo.