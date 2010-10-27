Sobre la mesa

Radio Exterior de EspañaRadio Exterior de España

Emisión: De lunes a viernes a las 10.05 y 18.05.05 UTC

Equipo: Marcelino Blanes y Belén de Vicente.

Programa Mazine de carácter social.

El espacio de 25 minutos de duración aborda temas diversos desde una perspectiva social. De esa manera, la música como fórmula crítica, la literatura de denuncia social, las actividades de entidades sociales, o los fenómenos humanos desde un punto de vista social. De igual manera el programa incluye un apartado relativo a las nuevas tecnologías como fenómeno de masas.