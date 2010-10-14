La Orquesta de RTVE comienza la temporada con música hispanoamericana

El concierto inaugural, dirigido por Alejandro Posada, será un monográfico dedicado a la música de Hispanoamérica y formara parte, también, de la Temporada de Conciertos de Euroradio, y tendrá lugar el jueves, 14 de Octubre a las 20.00 horas en el Teatro Monumental de Madrid. El viernes habrá un segundo pase, a la misma hora, que será emitido en directo por Radio Clásica.

El concierto con autores latinoamericanos, arrancará con Santa Cruz de Pacairigua de Evencio Castellanos y la Estancia Op.8 A de Alberto Ginastera en cuatro movimientos. En la segunda parte de la actuación, Sones de Mariachi de Blas Galindo. Además se celebra en este concierto el centenario del nacimiento de este prolífero autor mexicano. Asi mismo, habrá una selección de La rebambaramba de Amadeo Roldán, Kalamari de Alejandro Tovar y Danzón nº2 de Arturo Márquez.

Emisoras de toda Europa transmitirán este evento musical para millones de aficionados y Radio Clásica, como es habitual, ofrecerá el concierto del viernes en directo para toda España.