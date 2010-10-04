Radio y Arte, Radio-arte, la radio como medio de expresión artística, generadora de un lenguaje específico que ha sido y es muy influyente en diversas vertientes del arte sonoro. Abrimos con Radiofonías un espacio a la intersección del medio radiofónico con otros campos y disciplinas, en un intercambio enriquecedor que va a reflejar casi un siglo de experiencias fluidas entre medios. El audiodrama, el hörspiel, la creación radiofónica, la historia de la radio como impulsora de la música electroacústica, son algunos de los temas que vamos a tratar en un programa que igualmente acogerá los espacios de intercambio con el grupo Ars Acustica de Euroradio.

Directora/Presentadora: Ana Vega Toscano

Correo electrónico: radiofonias@rtve.es