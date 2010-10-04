Desde el barroco hasta nuestros días el género concertante ha representado una parte extensa y fundamental de la creación musical, en su acepción de obra en la que uno o varios solistas dialogan con un conjunto orquestal. Pieza de concierto se acerca de forma abierta a ese amplio repertorio, partiendo del término alemán Konzertstück, pues en el programa tendremos todas las variedades del género , desde el concierto o la sinfonía concertante hasta la más breve pieza de concierto.

Beatriz Torío es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha realizado el Master de Radio de Radio Nacional de España y está vinculada a Radio Nacional desde 2001, donde ha trabajado tanto en informativos como en programas en diversas emisoras del grupo. También ha sido profesora de radio varios años en el Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Forma parte de la plantilla de Radio Clásica desde febrero de 2007. En esta emisora ha estado al frente durante dos temporadas de Acompasa2 -el magazine de la tarde-noche-, ha sido colaboradora ¿también durante dos años- de Música sobre la marcha y ha presentado espacios como Al compás de la mañana o Microcosmos.

Presentadora: Beatriz Torío

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