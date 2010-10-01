"Préstale oído atento al son confuso de mi sordo acento"

El oído atento nos sitúa en el espacio y abre ante nosotros el paradójico libro del tiempo: se vive y se congela a la vez su devenir. Describe los movimientos, volúmenes, distancias, panorámicas, perspectivas, planos concéntricos y establece coordenadas. Conjuga todos los tiempos gramaticales. Siente cómo la línea del presente despierta uno a uno los sonidos, transformando la información vibrante en el goce estético de un jeroglífico sonoro. Podemos desperdiciar la aventura de escuchar, pero eso nos paralizaría, nos impediría gozar de vivir los fundamentos del tiempo: esperar, llegar, pasar y recordar.

Equipo

Guión-presentaciónGuión-presentación: Fernando Palacios

En 1992 la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria encargó a Fernando Palacios la puesta en marcha de su Departamento Educativo. Poco a poco se extendió por toda España y Latinoamérica; destacan el plan educativo "Música en Acción" en Navarra y la edición de las colecciones La mota de polvo y Paisajes musicales en Agruparte.

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Es profesor de Pedagogía Musical; creador de grupos musicales; director y presentador de programas de radio y televisión; compositor de obras de concierto; escritor de libros de recursos; y profesor en Universidades. Parte de su creación está dedicada a niños y jóvenes, como los cuentos musicales "La mota de polvo" y "Las baquetas de Javier", las óperas "El Planeta Analfabia" y "La ópera de los sentidos", y los ballets "El paseante ocioso" y "El laboratorio del Dr. Fausto".

Es asesor del Departamento Pedagógico del Teatro Real y del Gobierno de Navarra. Además de dirigir Radio Clásica entre los años 2008-10, ha dirigido y presentado los espacios: "Concierto desconcierto" (1985-86), "Música sobre la marcha" (1ª etapa 1986-91, 2ª etapa 2008-10), "Sonido y oído" (1991-92), "Las cosas de Palacios" (2004-08) y la sección semanal Acercarse a la clásica para el programa "En días como hoy" (2007-10).

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Correo electrónicoCorreo electrónico: eloidoatento@rtve.es