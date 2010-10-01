La Caja Mágica

El espacio donde escuchar lo que la obra de arte tiene que decirnos suele ser hoy un espacio diáfano, bien iluminado, neutro¿ La galería es hoy ¿La caja blanca¿, un espacio donde el arte se refiere a sí mismo sin nada que lo perturbe. No siempre fue así. Desde este programa intentaremos poner en relación una obra, o un artista de cualquier periodo de la historia del arte con la música.

Carlos Sandúa nace en Pamplona en 1972. A los once años entra a formar parte del coro Niños Cantores de Navarra, donde permanece seis años en calidad de tiple solista. Cuando su voz cambia, ingresa en el Orfeón Pamplonés como barítono. Es en 1994 cuando descubre su voz de contratenor y empieza a desarrollarla recuperando así su antiguo registro de alto. Estudia canto con la soprano Isabel Álvarez en San Sebastián y posteriormente en Inglaterra estudia canto y dirección coral con Wendy Eathorne en el Trinity College of Music en Londres. Asimismo, en la misma ciudad, estudia armonía y contrapunto en la Guildhall School of Music and drama y asiste a seminarios y masterclases con contratenores como Charles Brett, James Bowman, Michael Chance y Peter Giles. Otros cursos en los que participa son dirigidos por Monserrat Figueras, Andrew King, Nicolino Giacalone y Emma Kirkby. En el terreno de la musicología recibe la tutoría del musicólogo italiano Andrea Borstein.

Como intérprete ha colaborado con abundantes grupos especializados en la interpretación de la música antigua entre los que cabe citar la Capilla Peñaflorida, Al Ayre Español, Scala Celeyte, Lachrimae Consort y Ensemble Durendal. Ha grabado para los sellos K617, Harmonia Mundi France, Passacaille y Mandala. En 1998 funda el grupo vocal La Trulla de Bozes, grupo centrado en la interpretación de música renacentista española y del que es director artístico. Con La Trulla de Bozes obtiene en el año 2000 el primer premio en el prestigioso Concurso para ensembles de música antigua del Festival van Vlaanderen de Brujas y también el primer premio en la convocatoria IYAP de Amberes (Internacional Young Artist Presentation). Su disco ¿Sevilla circa 1560¿ obtiene el Prelude Classical Music Award en la categoría de música antigua en el año 2003. En 2005 graban el disco Canciones y Villanescas espitiruales de Francisco Guerrero, para la serie ¿Documentos sonoros del Centro de documentación musical de la junta de Andalucía. Carlos Sandúa comparte su amor por la música con un gran interés por las artes plásticas. Es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su obra plástica se basa en las relaciones entre sonido e imagen.

Presentador: Carlos Sandúa Correo electrónico: